Wohnung brennt aus

Heidelberg. Großer Feuerwehreinsatz in der Heidelberger Römerstraße: Aus bislang unbekannten Gründen ist am Freitag kurz nach 12.30 Uhr ein Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte den Brand schnell löschen. Alle 14 Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Polizeiangaben lässt sich der Schaden noch nicht näher beziffern. Nicht nur durch das Feuer, sondern auch durch austretendes Wasser wurde zumindest eine weitere Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Ein Statiker wurde deswegen zur Klärung der Bewohnbarkeit hinzugezogen. Ein Ergebnis seiner Bewertung liegt noch nicht vor.

Die Hebelstraße war nach dem Einsatz wieder befahrbar, die Römerstraße allerdings nur einspurig in Richtung Rohrbach. Die Brandexperten des Polizeirevier Mitte haben die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen. pol/sko

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2