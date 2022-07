Mannheim. Polizei und Feuerwehr sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Melchiorstraße in der Neckarstadt-Ost im Einsatz gewesen. Das Feuer brach nach Polizeiangaben am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr in einer Wohnung im vierten Obergeschoss aus. Zwei Katzen starben, Menschen wurden nicht verletzt. Es entstand ein größerer Sachschaden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen können noch keine Aussagen über die Brandursache getroffen werden.