Theresia Bauer fordert OB Würzner heraus

Heidelberg. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) geht als erste Herausforderin gegen Amtsinhaber Eckart Würzner bei der OB-Wahl in Heidelberg an den Start. Am kommenden Mittwoch, 23. März, solll sie offiziell nominiert werden. „Heidelberg ist schön, lebendig, weltoffen. Heidelberg ist einzigartig. Heidelberg ist meine Heimat. Aus Liebe zu unserer Stadt möchte ich am 6. November 2022 Oberbürgermeisterin von Heidelberg werden“, schreibt Bauer auf ihrer Homepage. Eine 13-köpfige Findungskommisision habe sich für sie entschieden. „Krankenpfleger, Wissenschaftlerinnen, Unternehmer, Eltern und Kinder, Studentinnen, Künstler, Handwerkerinnen oder Polizisten: Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt leisten wichtige Beiträge für unser Zusammenleben. Kreativität, Ideenreichtum und Lust am Gestalten in unserer Stadt sind groß. Das möchte ich fördern und ermöglichen. Die Potentiale unserer Stadt will ich gemeinsam mit Ihnen entfalten: Heidelberg kann mehr!“, begründet Bauer ihre Kandidatur. Der parteilose Eckart Würzner bewirbt sich um eine dritte Amtszeit. Die CDU Heidelbergs hat bereits signalisiert, dass sie ihn unterstützen wird. Die stärkste Kraft im Gemeinderat der Unistadt sind die Grünen.

