„Queen at the Castle“: Musik und Menü verwöhnen Gäste im Heidelberger Schloss

Auch 30 Jahre nach dem Tod von Freddie Mercury bleibt seine Musik lebendig - wenn sie aus ganzem Herzen interpretiert wird. Bei „Queen at the Castle“, dem neuen Gourmet-Varieté im Heidelberger Schloss, hat Sänger Valentin Louis Findling diese Aufgabe bravourös gemeistert. Rund 200 Gäste haben die Premiere am Donnerstagabend erlebt und das Viergangmenü genossen, das Sternekoch Martin Scharff anrichten ließ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Scharff begrüßte die Gäste gemeinsam mit Magier und Moderator SOS jr. „Man freut sich wie ein Kind, wenn man wieder seine Arbeit machen darf“, bekennt der Schlossgastronom am Mikrofon - und meint damit, wieder Gäste verwöhnen zu dürfen. Ob die Pandemie es auch zulassen wird, die geplante Spielzeit bis weit in den Januar hinein voll durchzuhalten, weiß noch niemand. Bei der Premiere gilt 2Gplus, die Gäste mussten noch kurzfristig einen negativen Coronatest organisieren. Filteranlagen und ein Hygienekonzept sollen für Sicherheit sorgen.

Eine lange Schlange vor dem Eingang zum Fasskeller bildet sich, weil an zwei Punkten die nötigen Zertifikate kontrolliert werden müssen. Einige Gäste haben auch noch kurz vorher abgesagt. Gekommen sind unter anderem einige Spieler der Basketball-Bundesligisten MLP Academics mit ihrem Coach Matthias Lautenschläger. Und viele andere echte Queen-Fans. Sie werden nicht enttäuscht: Ob „Radio Gaga“, „Somebody To Love“, „Crazy Little Thing Called Love“ oder „Love Of My Life“: Viele der schönsten Titel sind in den Musikblöcken zwischen den feinen Gängen zu hören. Diese reichen von „Duett von Yelowfin Thunfisch und Kalb über Petersilienwurzelsuppe mit Flusszanderklößchen und gefüllte Perlhuhnbrust mit getrüffeltem Rahmwirsing bis zum genialen Dessert mit warmem Schokokuchen und Ingwerbirne.

Ein flinkes Team von rund zwei Dutzend Service-Kräften sorgt dafür, dass alle Gäste nahezu zeitgleich mit dem nächsten Teller versorgt werden, während ausgesuchte Weine wie ein Cuvée „Echt Scharff“ vom Weingut Heitlinger in Östringen perfekt darauf abgestimmt, in die Gläser gefüllt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nicht nur Findling trifft den Ton genau - auch die Liveband mit Bassist Andy Keller (Udo Lindenberg, No Angels) an der Spitze interpretiert den Queen-Stil perfekt. Einer der ersten Titel - „Bicycle Race“ - wird sogar auf einem Fahrrad gesungen, zwischen den Tischen hindurch kreisend. Findling spielt seit seinem fünften Lebensjahr Klavier und darf sich auch an diesem Abend dort beweisen - etwa beim wunderbaren „Bohemian Rhapsody“. Findling trat zuletzt in mehreren Theater- und Tanzproduktionen auf.

Neben Keller sorgen Jan David an der Gitarre, Christoph Schell an den Drums und Lukas Großmann am Keyboard dafür, dass der Abend ein echtes Erlebnis wird. Genauso wie Jazz- und Soul-Sängerin Michelle Bradshaw, die als weitere Solistin auftritt. Die Band war schon 2019 beim Gourmet Varieté dabei. Danach tourte sie mit dem Musical „Beat it! - Die Show über den King of Pop“ mehrere Monate durch Europa. „The Show Must Go On“: Dieses Queen-Motto, so ist den Künstlern wie dem Chefkoch zu wünschen, möge sie durch den Winter tragen.

Fotostrecke und Video unter mannheimer-morgen.de