Polizeigewerkschaft nach Randale auf Neckarwiese für Alkoholverbot

Thema des Tages Merkel: Pandemie noch nicht vorbei

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor neuen Pandemien gewarnt und die Welt aufgerufen, sich besser dafür zu wappnen. „Diese Pandemie ist noch nicht bewältigt; und sie wird auch nicht die letzte sein“, sagte Merkel in einer Videobotschaft, die am Montag zum Auftakt der virtuellen Jahrestagung der 194 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingespielt wurde. „Nach der Pandemie ist vor der Pandemie“, sagte Merkel. „Auf die nächste sollten wir möglichst gut vorbereitet sein.“ Die Kanzlerin warb für einen internationalen Pandemievertrag, der Länder zu besserer Kooperation bringen soll. Die Corona-Pandemie dominiert die Tagung, die bis 1. Juni geht. Dass in den reichen Ländern jüngere gesunde Menschen geimpft werden, während in vielen anderen Ländern Pflegekräfte und besonders Gefährdete noch warten müssen, wurde scharf kritisiert. Dennoch wird in Deutschland mit weiter sinkenden Corona-Neuinfektionszahlen verstärkt über Impfungen von Jugendlichen und Kindern nachgedacht. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) forderte einen entsprechenden Fahrplan. „Ich möchte, dass vor allem nach den Sommerferien überall der Schulbetrieb wieder relativ normal beginnen kann. Dafür wäre es sehr hilfreich, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler geimpft wären“, sagte sie dieser Redaktion. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor Corona-Impfungen für Schüler bis Ende August in den Raum gestellt. Jugendliche attackieren Polizei Ärger mit feiernden jungen Menschen gab es derweil in Heidelberg. Am Samstagabend versammelten sich im Zentrum zunächst bis zu 400 und weitere 1000 auf der Neckarwiese. In der Nacht zum Montag feierten abermals Hunderte. Viele seien betrunken und teils aggressiv gewesen, so die Polizei. Beamte seien mit Flaschen beworfen und Einsatzfahrzeuge beschädigt worden. Aufgrund der Ausschreitungen wird nun wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Die Stadt reagierte am Montag mit einem kurzfristigen Aufenthaltsverbot auf der Neckarwiese für die Nacht zum Dienstag. „Wir sind schockiert über das Ausmaß an Gewaltbereitschaft und inakzeptablem Verhalten, das wir an den Pfingsttagen in Heidelberg gesehen haben“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. In Mannheim jubelten unterdessen Gastronomen über die Wiedereröffnung ihrer Betriebe und ausgebuchte Tische. Viele Menschen nutzten die erste Chance seit Anfang November, wieder in Cafés und Restaurants zu sitzen. Vor den Testzentren kam es zu Warteschlangen. Reibungslos verlief laut Stadtsprecher Ralf Walther der erste Tag der Sonder-Impfaktion in der Alten Feuerwache. Nach Anmeldung können sich dort Menschen mit Hauptwohnsitz in Mannheim mit AstraZeneca impfen lassen – unabhängig von jeder Priorisierung. Vier Teams verimpften zum Auftakt an Pfingstmontag 247 Dosen. dpa/her/lok

