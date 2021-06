Wegen aggressiven Verhaltens junger Menschen hat die Polizei am Freitagabend die Neckarwiese in Heidelberg geräumt. Zwischen Wasserspielplatz und Theodor-Heuss-Brücke hatten sich rund 1500 Personen aufgehalten, darunter etwa 200 bis 300 Realschüler, die ihren Abschluss feierten, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

