OB-Wahl in Heidelberg - so läuft die Auszählung der Stimmen

Heidelberg. Eckart Würzner (parteilos) oder Theresia Bauer (Grüne): Am heutigen Sonntag bestimmen die Heidelbergerinnen und Heidelberger bei der Oberbürgermeisterwahl, wer in den kommenden acht Jahren die Amtsgeschäfte im Rathaus führt. Der zweite Wahlgang war nötig geworden, da am 6. November keiner der Bewerber die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen, erreichte.

Von den ursprünglich neun Kandidatinnen und Kandidaten in der ersten Runde der OB-Wahl stellte sich neben Würzner und Bauer nur noch Björn Leuzinger (Die Partei) der entscheidenden Abstimmung am heutigen Sonntag. Im zweiten Wahlgang, der sogenannten Neuwahl, reicht jetzt die einfache Mehrheit. Der Kandidierende mit den meisten Stimmen gewinnt.

So läuft die Auszählung der Stimmen

Im ersten ausgezählten Wahlbezirk - einem Briefwahlbezirk mit 140 Wählerinnen und Wählern auf dem Boxberg - bekommt Würzner 81,62 Prozent der Stimmen. Auch vor drei Wochen hatte der Boxberg den ersten Bezirk zuerst ausgewertet - mit einem ähnlich hohen Ergebnis für den Amtsinhaber.

Live-Daten: Wie viele der 129 Wahlbezirke bereits ausgezählt sind, findet sich im unteren Bereich der Grafik













Amtsinhaber Eckart Würzner gegen Herausforderin Theresia Bauer

Eckart Würzner, der im ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl Heidelberg mit 45,9 Prozent klar vorne lag, war als Favorit in die Neuwahl am Sonntag gegangen. Der parteilose Amtsinhaber wurde von CDU, FDP sowie den "Heidelbergern" unterstützt. Der 61-Jährige strebte seine dritte Amtszeit an.

Aussichtsreichste Herausforderin war Theresia Bauer. Die 57-Jährige verzichtete für die Kandidatur auf ihr Amt als baden-württembergische Wissenschaftsministerin. Im ersten Wahlgang holte sie 28,6 Prozent - und lag damit deutlich hinter Amtsinhaber Eckart Würzner.

107.030 Heidelbergerinnen und Heidelberger waren wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang lag bei 51,3 Prozent.