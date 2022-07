Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind in Ludwigshafen

Speyer. Ein Zehnjähriger ist am Donnerstag mit seinem Fahrrad in Speyer gestürzt, als er einem auf der falschen Seite fahrendem Radfahrer ausweichen wollte. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Junge gemeinsam mit einem Elfjährigen gegen 18.00 Uhr den Radweg der Theodor-Heuss-Straße in Richtung der Dudenhofer Straße. Im Bereich der Brücke über den Woogbachpark kam ihnen ein Fahrradfahrer entgegen, welcher mit seinem Fahrrad den Radweg in falscher Richtung befuhr. Der Zehnjährige musste deshalb ausweichen und stieß mit seinem Freund zusammen. Beide stürzten zur linken Seite auf die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein Omnibus die Theodor-Heuss-Straße und überfuhr das Fahrrad des Jungen. Durch den vorausgegangenen Sturz zog sich der Junge eine Schürfwunde am rechten Knie zu. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst begutachtet und anschließend durch einen Sorgeberechtigten abgeholt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Am Omnibus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Eine genauere Beschreibung des Radfahrers war nicht möglich. Die Fahrgäste des Linienbusses befanden sich bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Unter ihnen könnten aber Unfallzeugen sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 in Verbindung zu setzen.