Verfolgungsfahrt in Speyer

Speyer. Ein Rollerfahrer ist am Samstag bei einer Verkehrskontrolle in Speyer vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, sollte der Roller gegen 00.45 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem das Blaulicht und das Anhaltesignal eingeschaltet wurde, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Der Rollerfahrer fuhr die genannte Straße entlang und bog in die Iggelheimer Straße ab. Er konnte im dortigen Industriegebiet gestellt werden. Der 15-Jährige gab schließlich an, keinen Führerschein für den Roller (45 Stundenkilometer) zu besitzen. Außerdem hätte er am Tag zuvor einen Joint konsumiert. Der Fahrer wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

