Männer überfallen Heidelberger Hotel mit einem Beil

Heidelberg. Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalls in einem Hotel in Heidelberg-Bergheim am Montag. Gegen 19.50 Uhr drohten drei maskierte Männer mit einem Beil den Angestellten an der Rezeption, berichtet die Polizei. Diese reagierten schnell und schlossen sich in ein Büro ein, um den Notruf zu alarmieren. Darauf flüchteten die bislang unbekannten Täter wieder in Richtung Hebelstraße.

Der Täter, der das Beil mit sich führte, war mit einer weißen Jacke bekleidet und trug eine schwarze Jogginghose sowie helle Nike-Schuhe. Der zweite Täter war schwarz bekleidet, trug weiße Handschuhe und führte einen Rucksack mit sich. Der dritte Täter trug ebenfalls schwarze Kleidung inklusive schwarzer Handschuhe. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 4444 zu melden.