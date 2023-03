Tresor aus Lokal in Mannheim-Neckarstadt gestohlen

Mannheim. Ein unbekannter Mann hat am Montag in der Mannheimer Neckarstadt einen Tresor aus einem Lokal entwendet. Wie die Polizei mitteilt, betrat der mutmaßliche Täter zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr durch die Eingangstür das Lokal in der Waldhofstraße.

In einer Abstellkammer soll er einen an der Wand befestigten Tresor entdeckt haben. Anschließend soll er diesen entfernt und aus dem Lokal gebracht haben. Bei dem Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe eines vierstelligen Betrages. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt.

Laut Polizei wird der Täter wie folgt beschrieben: Osteuropäisches Erscheinungsbild und dunkler Vollbart. Er trug eine weiße Mütze, einen schwarzen Pullover, eine rote Jacke und eine dunkle Hose sowie weiße Sneaker und eine dunkle Umhängetasche. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621-33010 zu melden.