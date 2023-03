Raubüberfall auf Tankstelle in Plankstadt - Täter weiterhin flüchtig

Plankstadt. Nach einem Überfall auf eine Tankstelle am Donnerstagabend in Plankstadt sucht die Polizei weiterhin nach dem Täter und einem möglichen Komplizen. Wie die Beamten mitteilten, betrat gegen 20.30 Uhr ein maskierter Mann den Kassenbereich der Tankstelle in der Eppelheimer Straße, drohte der Kassiererin mit einem Messer und forderte Bargeld.

Nachdem ihm mehrere hundert Euro aus der Kasse übergeben wurden, flüchtete der Täter mit einem Komplizen, der vor der Tankstelle wartete. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung, unter Beteiligung des Polizeihubschraubers, konnten Geldscheine sowie ein Fahrrad, welches möglicherweise zur Flucht diente, in einem nahegelegenen Park aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Unbekannte wird von der Polizei wie folgt beschrieben: jugendliches Alter, sehr schlank, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Bekleidet war er mit einem grauen Hoodie, schwarzer Jacke, Jeans und weißen Schuhen. Der Täter trug eine schwarze Stoffmaske. Zu seinem Komplizen ist aktuell keine Personenbeschreibung bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.