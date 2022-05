Klimaaktivisten blockieren die B 37 in Heidelberg - Fahrbahn geräumt

Heidelberg. Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Montagmorgen mit einer Straßenblockade in Heidelberg für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Acht Aktivisten klebten sich gegen 7.20 Uhr mit Sekundenkleber auf die Bundesstraße 37. Die Polizei leitete den Verkehr um und löste die Demonstranten von der Fahrbahn. Nach rund zwei Stunden war die Blockade beendet.

Auch danach sei es nach Angaben der Polizei wegen der Rückstaus in alle Fahrtrichtungen noch zu Verkehrsstörungen gekommen. Wegen der Blockade kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen. Der Rückstau auf der A 5 aus den Richtungen Frankfurt und Karlsruhe betrug in der Spitze jeweils fünf Kilometer. Auf der A 656 aus Richtung Mannheim staute sich der Verkehr über das Heidelberger Kreuz hinaus bis zur Baustelle an der Abfahrt Mannheim-Friedrichsfeld auf einer Länge von rund vier Kilometer. Der Verkehr in Richtung Heidelberger Innenstadt wurde nach dem Heidelberger Kreuz komplett an der Ausfahrt "Rittel" ausgeleitet.

Sämtliche Umleitungsstrecken waren erheblich überlastet. Nachdem der Verkehr kurz vor 9.30 Uhr wieder freigegeben worden war, entspannte sich die Verkehrssituation rund um Heidelberg schnell.

Die Personen wurden zunächst vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Erstmaßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Wegen des Verdachts, gegen das Versammlungsgesetz verstoßen zu haben sowie wegen des Verdachts der Nötigung sind die Ermittlungen durch das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg aufgenommen.

Insgesamt waren rund 50 Polizeibeamtinnen und -beamte zur Lagebewältigung sowie zur Sperrung und Umleitung des Verkehrs im Einsatz. Vertreter der Versammlungsbehörde der Stadt Heidelberg waren vor Ort.

Die Aktivisten forderten keine neuen Ölbohrungen in der Nordsee. Stattdessen müsse ein "sofortiger massiver Ausbau erneuerbarer Energien erfolgen". Bei den Aktivisten in Heidelberg handelte es sich laut "Letzte Generation" unter anderem um zwei Studenten und zwei Ingenieure.

In einem Interview mit dem "Mannheimer Morgen" hatte Raul Semmler, Aktivist der Gruppe "Die letzte Generation" angekündigt, dass es am heutigen Montag zu einer weiteren Straßenblockade kommen würde - den Ort der Blockade nannte er jedoch nicht. (mit dpa)