Polypen beleidigen, Straßenlaternen zerstören und betrunken pöbeln. All diese Dinge führten bis 1914 dazu, dass die schuldigen Studenten für einige Tage in den Heidelberger Studentenkarzer gesperrt wurden. Und gerade deshalb haben sich hunderte Studenten absichtlich daneben benommen – um sich an den Karzerwänden mit Malereien und Graffiti zu verewigen.

„Das gehörte so zum Ritual

...