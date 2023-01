Kampf um zwei Filialen von Kaufhof in Heidelberg - Stadt will anmieten

Heidelberg. Mietet die Stadt Kaufhof-Flächen an? In der Diskussion um die Schließung von Filialen stehe Heidelberg in Austausch mit der Zentrale des Handelsunternehmens in Düsseldorf, betont Oberbürgermeister Eckart Würzner im Gespräch mit dieser Redaktion. So habe man angeboten, als „Ankermieter“ Flächen in einer der Filialen zu übernehmen – um sie zum Beispiel an Start-ups weiterzuvermieten. Kaum Chancen sieht Würzner noch dafür, beide Häuser am Bismarckplatz und in der Hauptstraße zu halten. Die 17 000 Beschäftigten des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof sollten noch im Januar hören, wie es mit den 131 Warenhäusern weitergeht. Mehr als 40 Filialen könnten geschlossen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1