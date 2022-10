Haftbefehl gegen zwei 25-Jährige wegen schwerer räuberischer Erpressung in Heidelberg

Heidelberg. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat am Donnerstag Haftbefehle wegen des dringenden Verdachtes auf versuchte schwere räuberische Erpressung gegen zwei 25-jährige Männer erlassen. Sie sollen am Freitag, 30. September, gegen 14.30 Uhr, einen 36-jährigen Mann in der Nähe eines Supermarktes in Heidelberg-Weststadt mit einem Messer und einem Teleskopschlagstock bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert zu haben. Ein dritter, bislang unbekannter Täter soll ebenfalls dabei gewesen sein. Das teilten Staatanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim am Freitag mit.

Der 36-Jährige konnte glaubhaft versichern, die geforderte Summe an Bargeld nicht mit sich zu führen. Die Männer ließen unter der Bedingung, das Geld zu einem zukünftigen Zeitpunkt nachzahlen zu müssen, von ihm ab.

Die Polizeikräfte konnten einen der beiden Tatverdächtigen im Rahmen einer sofortigen Fahndung festnehmen und ein Messer sicherstellen. Nach Festnahme des zweiten Tatverdächtigen wurden beide am Donnerstag der Ermittlungsrichterin vorgeführt und nach Erlass der Haftbefehle in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.