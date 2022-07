Haftbefehl gegen 27-Jährigen in Heidelberg erlassen

Heidelberg. Das Amtsgericht Heidelberg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 27 Jahre alten Mann erlassen. Er steht unter dringendem Verdacht mehrere Mobiltelefone sowie Bank- und Versicherungskarten unterschlagen, gestohlen oder als Hehlerware in seinen Besitz gebracht zu haben, gaben Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitag bekannt. Die Gegenstände waren im Zeitraum vom 9. bis 29. Juli ihren Besitzern im Bereich des Heidelberger Hauptbahnhofs sowie der Neuenheimer Neckarwiese abhandengekommen. Bei einer Personenkontrolle am Hauptbahnhof in Heidelberg wurden diese dann bei dem Tatverdächtigen gefunden. Darüber hinaus steht der Mann im dringenden Verdacht, am 8. Juli in einem Supermarkt in der Heidelberger Weststadt mehrere Waren gestohlen und sich dadurch auch wegen Ladendiebstahls strafbar gemacht zu haben.

Der 32-Jährige wurde nach Erlass und Eröffnung des Haftbefehls wegen Fluchtgefahr in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.