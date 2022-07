Mannheimer Morgen Plus-Artikel Blaulicht Nach Leichenfund in der Neckarstadt-West: Mann von zukünftigen Arbeitskollegen umgebracht?

Nach dem Tod eines 42-Jährigen in der Neckarstadt-West sitzen drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Woher sich die Männer kannten und was das Opfer mit den Tatverdächtigen verbindet.