Verdacht auf Überfall

Wegen des dringenden Verdachts, eine Tankstelle überfallen zu haben, ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ein 34-Jähriger am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt worden. Dieser erließ umgehend Haftbefehl. Der Beschuldigte soll in der Nacht von Mittwoch, 22. Juni, auf Donnerstag, 23. Juni, eine Tankstelle in der Seckenheimer Straße überfallen zu haben. Der 34-Jährige soll gegen 2.30 Uhr maskiert den Verkaufsraum betreten und mit vorgehaltenem Messer die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Der bedrohte Angestellte überreichte daraufhin einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, mit dem der Tatverdächtige anschließend geflüchtet sein soll.

Im Rahmen der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gelang es den Ermittlern, Videomaterial einer Überwachungskamera sicherzustellen und dieses aufzuarbeiten. In Verbindung mit eingegangenen Hinweisen konnte der 34-Jährige schließlich als Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen werden. Er wurde am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen gehen nun der Frage nach, ob der 34-Jährige auch für den Überfall auf eine Tankstelle in der Möhlstraße am 24. Juni 2022 verantwortlich ist. dir/pol