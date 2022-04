Songwriter Gregor Meyle spricht vor seinem Auftritt am 1. Mai in Heidelberg über tägliche Tests auf Tournee, die Rückkehr der Arena-Platzhirsche, alternative Geschäftsfelder, die TV-Show „Playlist Of My Life“ und Xavier Naidoo.

Herr Meyle, Sie sind auf Tournee - wie läuft es?

Gregor Meyle: Wir sind froh, dass es wieder losgeht. Wenn die Regelungen in den

...