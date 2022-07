Festival für Texte in Heidelberg geht in die dritte Runde

Heidelberg. Bereits das dritte Mal in Folge findet in den Heidelberger breidenbach studios das „neu.txt – Festival für neue Texte“ statt. Am 15. Und 16. Juli dreht sich erneut alles um die junge, deutschsprachige Literatur. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“ der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Kulturamtes der Stadt Heidelberg können Autoren und Autorinnen unveröffentlichte Texte, wie kleine Stücke, Textfragmente, Textskizzen oder Tagebucheinträgen, erstmals vor einem Publikum vorstellen. Die Autoren und Autorinnen entscheiden vor Ort in den Tagen vor dem Festival, ob sie ihre Texte selbst vortragen oder diese mit Schauspielern und Schauspielerinnen szenisch einrichten. Zur Literatur gibt es Getränke an der Bar, Jamkonzerte und ein DJ-Set.

Die Karten sind als Tagestickets für Freitag und Samstag für jeweils 12,00 Euro, ermäßigt 9,00 Euro sowie als Festivalpass für 18,00 Euro, ermäßigt 15,00 Euro erhältlich. Die Tickets sind unter https://breidenbach.loveyourartist.store erhältlich.

