100 Jahre alt ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft GGH im vergangenen Jahr geworden. Mit einem ausgefeilten Papier soll nun das nächste Vierteljahrhundert vorbereitet werden. Mehr als drei Stunden haben sich vier Ausschüsse des Gemeinderats damit am Mittwochabend beschäftigt. Am 10. Februar soll die „Strategie 2035“ dann in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung auf den Weg

...