Mannheimer Morgen Plus-Artikel Heidelberg/Bammental Anklägerin fordert lange Haft nach Überfall auf 88-Jährigen

Die Tat am 11. März entsetzte überregional die. Ein 88-Jähriger war neben seinem Auto auf einem Supermarktparkplatz in Bammental blutüberströmt gefunden worden. Nun werden die Urteile für zwei Brüder in Heidelberg erwartet.