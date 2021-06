Andacht vor dem Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village

Heidelberg. Zum Gedenken an die Opfer von Flucht und Vertreibung haben Bischof Gebhard Fürst (Rottenburg) und Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh (Karlsruhe) am Weltflüchtlingstag einen zentralen ökumenischen Gottesdienst in Heidelberg gefeiert – im Namen der vier großen christlichen Kirchen in Baden-Württemberg. Der Stationengottesdienst stand unter dem Motto „Mit Gott auf dem Weg“ und fand unter freiem Himmel am Sonntag vor dem Landesankunftszentrum für Geflüchtete (Bild) in Patrick-Henry-Village und auf dem Weg dorthin an Feldwegen in Kirchheim statt. „Mit diesem Gottesdienst auf dem Weg wollten wir uns den Weg der Geflüchteten vom Aufbruch in ihren Heimatländern bis zu ihrer Ankunft in Heidelberg vergegenwärtigen“, erklärte Cornelius-Bundschuh. miro

AdUnit urban-intext1