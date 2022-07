Hoher Unfallschaden und Fahrerflucht in Heidelberg

Heidelberg. Ein unbekannter Pkw-Fahrer hat am Donnerstag die gesamte Fahrzeugseite eines BMWs gestreift und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr in der Schulzengasse/Ecke Brückenkopfstraße. Auch der Außenspiegel des geparkten Pkws wurde beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Auch der Verursacher muss entsprechende Schäden an seinem Fahrzeug aufweisen, da Teile davon am Unfallort zurückgelassen wurden.

Wer Hinweise zum Geschehen oder zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/ 45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.