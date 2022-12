Ab Januar kostenlose Periodenprodukte an der Uni Heidelberg

Heidelberg. Ein Spender bestückt mit Binden und Tampons – an dem sich Studentinnen kostenlos bedienen können. Das ist ab Januar an der Universität Heidelberg möglich. Wie die Initiative Periodic Deutschland mitteilte, beginnt dann eine sechsmonatige Pilotphase, während der kostenlose Menstruationsartikel in zehn Toiletten an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg bereitgestellt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Mitteln des Studierendenrats der Universität Heidelberg hat die Initiative – ein von fünf Heidelberger Studierenden nach niederländischem Vorbild gegründeter Verein zur Bekämpfung von Periodenarmut – zehn Produktspender erworben, die mit Binden und Tampons bestückt werden. Während der Pilotphase beobachten die Studierenden den Bedarf, die Auswirkungen und Optimierungsmöglichkeiten per Umfrage. Im Anschluss solle mit der Universität über eine mögliche dauerhafte Implementierung und Ausweitung des Projektes diskutiert werden, hieß es weiter.

Aufklärungsarbeit über Menstruation geplant

„An dem Projekt arbeiten wir seit Mai und freuen uns, dass wir nun einen Beitrag zur Entstigmatisierung rund um die Menstruation leisten und gleichberechtigte, barrierefreie Teilhabe am universitären Leben fördern können”, so Constantin Thierfelder, Gründungsmitglied von Periodic Deutschland.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Vorlesung Mai Thi Nguyen-Kim begeistert Studierende der Universität Heidelberg Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gesundheitsförderung SAP plant Gratis-Tampons auf Firmentoiletten Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Menstruation Kostenlose Tampons und Binden an der Hochschule Ludwigshafen Mehr erfahren

Die Stigmatisierung und Scham um die Periode und die finanzielle Belastung wegen des Kaufs von Periodenartikeln können laut der Initiative zu ernsthaften Konsequenzen führen. So bleiben Menstruierende etwa dem Lehrangebot fern oder nehmen sogar gesundheitliche Risiken auf sich, wenn sie den rechtzeitigen Wechsel von Tampon oder Binde hinauszögern. Um Wissenslücken zu schließen, hält Periodic auch Aufklärungsvorträge an Schulen und will dies auch auf den universitären Kontext ausweiten. her