Sommerfest am See: Super Sound und beste Stimmung

„Let the music play, all night long. . .“ singt Darnell „The Artist“ den bekannten Song von Barry White. Das Lied klingt so wie das Motto für diesen langen, stimmungsvollen Samstagabend beim Sommerfest am Badesee in Heddesheim. Der spezielle Sound, die Musik der Band Me and the Heat, begeistert rund 2600 Besucher, bis Mitternacht wird vor der Bühne abgetanzt. Und auch Bandleader Mike Frank

...