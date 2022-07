Von Hans-Jürgen Emmerich

In Sachen Kinderbetreuung ist die Situation in der Gemeinde Heddesheim in den kommenden zwölf Monaten „leider etwas angespannt“. Das hat Hauptamtsleiter Julien Christof am Donnerstag im Gemeinderat erklärt. Zugleich verwies er aber auf eine Reihe von Maßnahmen, mit denen die Lage entspannt werden soll.

Im neuen Kindergartenjahr 2022/2023 wechseln

...