Heddesheim. Es sollen „Romantische Momente“ werden, wenn die Starkenburg Philharmoniker am Freitag, 15. Juli, zu Gast auf dem Dorfplatz in Heddesheim sind. Das Open Air Sommernachtskonzert beginnt um 20.30 Uhr, es gibt noch wenige Restkarten in beiden Kategorien, wie die Gemeinde mitteilt.

Die Starkenburg Philharmoniker, im Jahr 2003 gegründet, sind heute eine feste Größe im Kulturleben der Metropolregion Rhein-Neckar. In diesem Jahr kommen sie nach dem großen Erfolg von 2021 erneut nach Heddesheim. Unter der Leitung von Dirigent Günther Stegmüller präsentiert das Orchester ein brandneues Programm mit Werken von Strauss, Lehár, Massenet und Bizet.

Sopranistin Lorena Puican singt beim Sommernachtskonzert. © Veranstalter

Als besonderes Highlight konnten auch in diesem Jahr wieder zwei erstklassige Solisten gewonnen werden, welche das Orchester an diesem Abend begleiten. Die Sopranistin Lorena Puican tritt seit vielen Jahren in verschiedenen Konzerten und Opernaufführungen auf, oft in der weiblichen Hauptrolle, und hat schon zahlreiche internationale Preise gewonnen. Der Tenor Giuseppe Varano wurde von „Das Opernglas“ als atemberaubend eingestuft und als einer der vielversprechendsten Tenöre seiner Generation gelobt.

Wie schon im vergangenen Jahr führt die erfahrene Moderatorin Jutta Werbelow mit ihrer unterhaltsamen und humorvollen Art durch den Abend und nimmt das Publikum mit auf eine besondere musikalische Reise. „Lassen Sie sich von den außergewöhnlichen Klängen und beeindruckenden Stimmen verzaubern“, laden die Philharmoniker ein. Tickets mit Büffet, Getränken und Reservierung kosten 55 Euro, Plätze ab Reihe 7 (freie Platzwahl) gibt es für 25 Euro. hje