Weitz in Quarantäne

Heddesheim. Heddesheims Bürgermeister Achim Weitz ist positiv auf Corona getestet worden. Das hat die Verwaltung der Gemeinde am Montag mitgeteilt. Nach dem positiven Schnelltest vom Sonntag befindet sich Weitz derzeit in häuslicher Quarantäne. Der Bürgermeister habe lediglich leichte Symptome und könne den Dienstgeschäften von zu Hause aus nachkommen, schreibt Hauptamtsleiter Julien Christof. Im Laufe der Woche vorgesehene Präsenztermine würden verlegt oder von den stellvertretenden Bürgermeistern wahrgenommen, heißt es weiter. Weitz gehe davon aus, dass er gegen Ende der Woche oder spätestens zur neuen Arbeitswoche wieder vor Ort sein könne.

Damit stünde dann auch einer Teilnahme am Dorfplatzfest Mitte Juli nichts im Wege. Es wird von Freitag, 15. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, gefeiert und ist die erste große Veranstaltung der Gemeinde seit dem Amtsantritt von Weitz am 1. Juni. Eröffnet wird das Wochenende am Freitag mit dem Sommernachtskonzert der Starkenburg Philharmoniker, für welches noch Restkarten verfügbar sind. Am Samstag sorgt die Partyband „The Groove Generation“ für Stimmung. Am Sonntag gibt es ein musikalisches Unterhaltungsprogramm mit Musikverein und Chören. hje