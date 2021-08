„Unsere Tour durch die Flur wird heute eine Tour durch Heddesheim“, kündigt CDU-Ortsverbandsvorsitzender Rainer Hege an. Traditionell laden die Christdemokraten der Gemeinde die Bürger in den Sommerferien zu einem Streifzug per Fahrrad zu interessanten Projekten im und rund um den Ort ein. Diesmal stehen der Bauhof, eine exklusive Führung durch das sanierte

...