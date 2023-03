Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr und Umwelt Bürger in Heddesheim können Mobilität der Zukunft mitgestalten

Wo klemmt es heute bei der Mobilität in Heddesheim? Diese Frage können die Einwohner ab sofort in einer interaktiven Karte eintragen. Die Ergebisse fließen dann in ein neues Konzept ein, das bis Ende 2023 vorliegen soll.