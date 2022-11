Zweiter Wahlgang bei Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen nötig

Edingen-Neckarhausen. Bei der Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen hat am Sonntag erwartungsgemäß keiner der Kandidierenden die absolute Mehrheit erzielt. Florian König entschied die erste Runde jedoch klar für sich. Der Christdemokrat kam auf 38,78 Prozent der Stimmen, Klaus Merkle von der UBL erhielt 26,78 Prozent. Die von SPD und Linken unterstützte Bewerberin Aleksandra Janson konnte 16,29 Prozent auf sich vereinen. Gemeinderat Ulf Wacker kam auf 7,19 Prozent. Die übrigen Bewerber blieben allesamt unter fünf Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,89 Prozent.

Damit müssen die Einwohner von Edingen-Neckarhausen in drei Wochen noch einmal an die Urnen. Bei der Neuwahl am 27. November reicht dann die relative Mehrheit der Stimmen für einen Sieg und den Einzug ins Rathaus.

Bisheriger Bürgermeister Simon Michler wirft vorzeitig das Handtuch

Ursprünglich hätte die Wahl erst im vierten Quartal 2023 erfolgen sollen. Nachdem der bisherige Bürgermeister Simon Michler aber nach Querelen mit Teilen des Gemeinderates vorzeitig das Handtuch geworfen hatte und Anfang Oktober als Amtsverweser nach Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) gegangen war, wurde die Wahl seines Nachfolgers ein Jahr früher fällig. Trotz der schwierigen Ausgangssituation fanden sich mehr Bewerber als vor sieben Jahren, darunter mit Klaus Merkle (UBL), Florian König (CDU), Gerd Wolf (Die PARTEI) und Ulf Wacker (parteilos) sogar gleich vier Gemeinderäte.

Der Unternehmer Holger Vier (Ladenburg) und der Polizeibeamte Manuel Schürle (Neckarhausen) gingen ohne kommunalpolitische Erfahrung in den Wahlkampf. Samuel Speitelsbach trat - wie bereits fast 100 Mal vorher in anderen Kommunen - als Kandidat an, ohne im Wahlkampf aufzutreten. Mit Silvio Salatino zog ein parteiloser Verwaltungsfachmann noch vor Ablauf der Bewerbungsfrist Mitte September seine Kandidatur überraschend wieder zurück, „aus persönlichen Gründen“, wie er erklärte.

Kandidaten können Bewerbung für Neuwahl zurückziehen

Für die Neuwahl am 27. November können Bewerbungen bis Mittwoch, 9. November, 18 Uhr, abgegeben werden. Die Kandidaten vom Sonntag stehen dabei automatisch auf dem Stimmzettel, wenn sie ihre Bewerbung nicht zurückziehen. Theoretisch sind auch neue Bewerber möglich. So war bei der Bürgermeisterwahl im April 2022 in Heddesheim ein früherer CDU-Gemeinderat erst im zweiten Durchgang angetreten, aber mit unter zehn Prozent der Stimmen klar gescheitert.