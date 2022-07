TVE von Sommerlauf begeistert

Edingen. Bestes Wetter, ein neuer Streckenrekord und mehr Anmeldungen als beim letzten Präsenzlauf – es gibt viele Gründe für den Turnverein Edingen (TVE), sich über das Comeback seines Sommerlaufs am vergangenen Samstag zu freuen. Das Streckenangebot des Sommerlaufs sprach ein breites Spektrum an Sportlerinnen und Sportlern an. Die Läufe wurden auf einem Rundkurs zwischen Sportzentrum und Neckarhausen ausgetragen, die Walking-Strecke führte am malerischen Neckar entlang. Emotionales Highlight war der Bambini-Lauf mit zwei Ehrenrunden im Stadion, angefeuert von hunderten von Zuschauern.

„Wir freuen uns über den Verlauf und sind dankbar für die äußerst positive Resonanz“, zeigt sich Ulrich Herold nach dem Lauf zufrieden. Mit einem neunköpfigen Team hatte er die Veranstaltung seit Herbst vorbereitet. Mit einem neuen Streckenrekord des Hauptlaufs über 10 Kilometer siegte Oliver Fischer (engelhorn sports team/ TV Schriesheim) in 00:34:02, bei den Damen stand Katharina Grabinger (Aera Fitness Heidelberg, 00:39:44) ganz oben auf dem Treppchen. Die „Edinger Meile“ über 3,6 km gewannen Norman Korff (LSV Ladenburg, 00:11:30) und Leonie Neuwirth (00:16:08). red