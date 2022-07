Offene Grüne Liste Edingen-Neckarhausen verjüngt Doppelspitze

Die Offene Grüne Liste (OGL) Edingen-Neckarhausen geht mit einer neuen, verjüngten Doppelspitze in die anstehenden Wahlen zum Bürgermeister im kommenden Jahr und zum Gemeinderat im Jahr 2024. Der Grafiker Ulrich Dreckschmidt (58) tritt die Nachfolge von Thomas Hoffmann (71) an, der sich künftig auf die Arbeit in der Gemeinderatsfraktion konzentrieren will. An der Seite von Dreckschmidt steht

...