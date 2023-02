Fußgänger in Edingen-Neckarhausen von Auto erfasst und auf Gleis geschleudert

Edingen-Neckarhausen. Ein 49-jähriger Fußgänger ist auf der L637 in Edingen-Neckarhausen am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Audis, der in Richtung Seckenheim unterwegs war, hatte den am rechten Straßenrand laufenden Mann von hinten angefahren.

Der 49-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein nahe gelegenes Gleisbett geschleudert worden, wo eine einfahrende S-Bahn gerade noch rechtzeitig habe bremsen können, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit.

Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort wurde eiin junges Paar, das sich gerade bei einem gegenüber liegendem Autohändler Autos angeschaut hatte, durch den Aufprall auf den Unfall aufmerksam. Das Paar stoppte die in Richtung Heidelberg fahrende Straßenbahn mit einer Taschenlampe.

In der Bahn habe sich auch eine Krankenschwester befunden, die Erste Hilfe leisten konnte. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus nach Mannheim gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die L673 war zur Unfallaufnahme vollgesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (mit mik)