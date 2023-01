Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schrott Räumung von Autofriedhof in Neu-Edingen soll "in den nächsten Tagen" beginnen

Ein jahrelanger Streit könnte in den kommenden Tagen ein Ende finden. In Neu-Edingen soll der Autofriedhof "in den nächsten Tagen" geräumt werden. Doch was passiert dabei genau?