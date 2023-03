„Nacht der Bibliotheken“ in Edingen

Edingen. Zur „Nacht der Bibliotheken“ lädt die Gemeindebücherei in Edingen am Freitag, 17. März, erstmals kleine und große Bürgerinnen und Bürger in ihre Räume in der Alten Schule (Rathausstraße 12) ein. Ein buntes Programm für die ganze Familie wartet ab 15 Uhr bei freiem Eintritt auf alle Bücher- und Medieninteressierte. Die Gemeindebücherei weist darauf hin, dass die Anzahl an Sitzplätzen begrenzt ist.

Mit der bekannten Buchautorin Ella Wünsche („Die Brandung der Erinnerung“) sowie dem wortgewandten Märchen- und Geschichtenerzähler Dirk Nowakowski, der seit 1984 professionell in Museen, Kleinkunsttheatern, Schulen und Kindergärten sowie bei Festen und auf Festivals unterwegs ist, hat das Organisationsteam zwei erstklassige Künstler für das Programm gewonnen. Beide leben in Edingen-Neckarhausen und sind in der Gemeinde heimisch geworden.