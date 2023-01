Hallenbad in Neckarhausen mindestens bis Juli geschlossen

Das Freizeitbad der Gemeinde in Neckarhausen bleibt mindestens bis Ende Juli geschlossen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gemeinde hervor. Grund ist nach Angaben der Verwaltung ein irreparabler Schaden an der Lüftungsanlage. Diese sollte ohnehin in Kürze ausgetauscht werden, hat aber Anfang der Woche ganz ihren Geist aufgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Bad wurde deshalb am Mittwoch geschlossen und bleibt bis auf weiteres nicht nutzbar. „Der öffentliche Badebetrieb, sowie alle weiteren Schwimm-, Kurs- Schul- und Vereinsangebote können derzeit nicht stattfinden, denn ohne funktionierende Lüftungsanlage erlischt die Betriebserlaubnis des Schwimmbads“, schreibt die Gemeinde weiter.

Der Defekt war am Dienstagabend durch das Personal im Freizeitbad festgestellt worden. Noch am selben Abend habe eine örtliche Firma einen elektrischen Fehler ausschließen können. Die Verwaltung meldete den Ausfall der Anlage an die zuständige Wartungsfirma. Auch deren Techniker konnte die Anlage am frühen Morgen nicht wieder in Betrieb nehmen und stellte den nicht reparablen Schaden am Motor der Lüftungsanlage fest, wie die Gemeinde weiter erläutert. Ein Austausch der in die Jahre gekommenen Lüftungsanlage war für 2023 und 2024 im Haushaltsplan mit den entsprechenden Haushaltsmitteln in Höhe von rund 300 000 Euro bereits vorgesehen. Dieser Austausch könnte nun vorgezogen werden. Die Lieferzeit mit Einbau der neuen Lüftungsanlage würde rund 25 Wochen betragen. Damit könnte das Bad nicht vor August wieder öffnen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Freizeit Freizeitbad in Neckarhausen bleibt vorerst geschlossen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Biedensand-Bäder Junger Club sucht weitere Mitglieder Mehr erfahren

Die vorgesehene Maßnahme ist laut Gemeinde gleichzeitig auch eine energetische Sanierung und amortisiert sich rund drei bis vier Jahren. „Auch ein reiner Austausch des Motors würde mit einer Lieferzeit von 16 bis 20 Wochen die Schließzeit nicht erheblich verringern“, argumentiert die Verwaltung. Außerdem entstünden dadurch zusätzlich Kosten von 60 000 bis 80 000 Euro. Daher habe die Verwaltung entschieden, dem Gemeinderat den oben erläuterten Komplettaustausch der Lüftungsanlage vorzuschlagen.

In einer nichtöffentlichen Beratung in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch sprach sich die breite Mehrheit des Gemeinderats für den Verwaltungsvorschlag aus. Entschieden ist damit aber noch nichts. Einen Beschluss zum weiteren Vorgehen muss der Gemeinderat im Februar treffen, wenn er sich auch mit dem Etat für 2023 befasst.

Im Rathaus arbeitet man derweil an einem Notfallplan um den wegfallenden Badebetrieb aufzufangen. Dabei spielt auch das Kleinhallenbad in Edingen eine wichtige Rolle. Doch zunächst müssen weitere Gespräche mit Behörden geführt und Abstimmungen mit Nutzergruppen getroffen werden. Unter anderem benutzt auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) das Bad für Trainingszwecke.