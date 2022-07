Ende des Schülerblocks für Fähre Neckarhausen eine Zumutung

Der Schülerblock für die Fähre in Edingen-Neckarhausen war beliebt. Für zwölf Euro im Rathaus gekauft, ermöglichte er insgesamt 50 Überfahrten, allerdings nur auf dem Weg zur Schule und wieder zurück, nicht in der Freizeit. War der Block aufgebraucht, holte man sich einfach den nächsten.

Mit dem neuen Kassensystem sollen die beliebten Blocks nun abgeschafft und durch eine digitale Lösung ersetzt werden. An sich eine gute Idee. Doch gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Denn was der Gemeinderat jetzt beschlossen hat, ist für Familien mit Schulkindern eine echte Zumutung. 180 Euro müssen sie im September auf einen Schlag berappen, wenn ihre Kinder regelmäßig mit der Fähre zu den weiterführenden Schulen in Ladenburg übersetzen wollen. In Zeiten, da alles teurer wird und uns energietechnisch ein harter Winter bevorsteht, reißt das ein gewaltiges Loch in die Haushaltskasse. Zwar stehen als Alternative die neuen Wertkarten zur Verfügung, doch die gewähren gerade einmal zehn Prozent Rabatt (statt mehr als 50 beim Schülerblock), und für ältere Schüler über zwölf sind sie sogar deutlich teurer.

Entscheidung überdenken

Offenbar waren sich viele Gemeinderäte gar nicht der Tragweite bewusst, die ihre Entscheidung hat. In einer Arbeitsgruppe vorbereitet, wurde der Vorschlag ohne jede öffentliche Diskussion im Rat einfach durchgewinkt. Dabei gäbe es durchaus Alternativen. Denn wenn das neue Kassensystem Wertkarten zulässt, dann hätte man den bisherigen Schülerblock einfach in ein solches digitales Modell überführen können: Wertkarte für Schüler zu zwölf Euro, Guthaben für 50 Überfahrten, fertig. Weil die Karten ohnehin namentlich gekennzeichnet werden, weil sie nicht übertragbar sind, wäre ein Missbrauch auch bei dieser Lösung ausgeschlossen.

Für diese familienfreundliche Variante ist es noch nicht zu spät. Die Wertkarten sollen schließlich erst ab September erhältlich sein. Also, liebe Gemeinderäte: Denkt noch einmal darüber nach und revidiert eine gut gemeinte Entscheidung.