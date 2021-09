Eine Bank als Geschenk

Der Abschied von Karl A. Lamers (CDU) aus dem Bundestag hat Edingen-Neckarhausen eine neue Sitzbank beschert. Der Heidelberger CDU-Abgeordnete spendiert als Abschiedsgeschenk insgesamt zwölf Kommunen seines Wahlkreises eine Sitzgelegenheit im Wert von 400 Euro. Lamers war 27 Jahre Mitglied des Bundestages.

Die erste Bank steht bereits in Heidelberg am Kanzlerblick, die zweite befindet sich nun seit einigen Tagen an ihrem Bestimmungsort zwischen den Ortsteilen Edingen und Neckarhausen – an der idylischen Fischkinderstube am Neckar. In Planung ist außerdem, eine weitere Bank auf dem Vorplatz der Ilvesheimer Gemeindebibliothek aufzustellen – allerdings erst nach dessen Neugestaltung.

„Das Gespräch suchen“

Im Beisein von Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Simon Michler (CDU), dem Vorsitzenden der CDU Edingen-Neckarhausen, Lukas Schöfer, und den politischen Weggefährten Barbara Lichter, Antonio Trezza, Heidi Gade und Bürgermeisterstellvertreter Florian König wurde die pflegeleichte Bank aus Metall ihrer Bestimmung übergeben.

„Mein Wahlkreis war immer eine Herzensangelegenheit. Mit der Sitzbank möchte ich einen Ankerplatz in jeder Gemeinde haben“, sagt der CDU-Politiker, dessen Mandat endet, wenn der neu gewählte Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt. Das wird voraussichtlich im Oktober sein. Lamers betonte, er habe die Bank an diesem Ort aufgebaut, „um immer wieder zu kommen, Platz zu nehmen und das Gespräch mit den Menschen hier zu suchen“.

Bürgermeister Michler bedankte sich „für das schöne Geschenk und eine tolle Zusammenarbeit“. Lukas Schöfer sprach seinen Dank aus „für 27 Jahre, in denen Lamers den Wahlkreis würdig vertreten, und immer ein offenes Ohr für den Bürger gehabt“ habe. Alt-Gemeinderätin Heidi Gade stellte seine Menschlichkeit heraus, „die uns fehlen wird“. Die nächste Bankaufstellung werde kurzfristig geplant und „individuell abgestimmt“, teilte Lamers zum Abschluss mit.