Edingen-Neckarhausen: Linke beantragt Sondersitzung

Edingen-Neckarhausen. Nach dem vorzeitigen Verzicht von Bürgermeister Simon Michler (CDU) auf sein Amt in Edingen-Neckarhausen hat Edgar Wunder (Die Linke) eine Sondersitzung des Gemeinderates noch im August gefordert. Damit sollen umgehend die Weichen für eine Neuwahl gestellt werden. Nach der Gemeindeordnung muss die Wahl eines Nachfolgers innerhalb von drei Monaten nach dem Ende der Amtszeit erfolgen, das bedeutet bis Ende des Jahres. Michler war am Mittwochabend im Gemeinderat der Stadt Niederstetten einstimmig zum Amtsverweser bestellt worden. Diese Aufgabe will er zum 1. Oktober 2022 übernehmen. In der Kommune im Main-Tauber-Kreis ist die Amtsinhaberin vorläufig vom Dienst enthoben. „Der Gemeinderat muss in dieser Lage jetzt unverzüglich die Stellenausschreibung zur Suche seines Nachfolgers sowie den Termin der vorgezogenen Bürgermeisterwahl beschließen. Andernfalls kommt unsere Gemeinde durch eine lange Vakanz des Amtes in arge Bedrängnis“, schreibt Wunder zur Begründung.

