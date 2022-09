Die ersten drei Bewerber auf das Bürgermeisteramt in Edingen-Neckarhausen stehen fest

Für die Neuwahl des Bürgermeisters von Edingen-Neckarhausen am 6. November gibt es mindestens drei Kandidaten. Wie berichtet, hat die Rechtsanwältin Aleksandra Janson bereits am späten Freitagabend ihre Kandidatur öffentlich gemacht. Dass auch der Gemeinderat Gerd Wolf antreten würde, war nach einer Reihe von Äußerungen in sozialen Netzwerken zu erwarten. Dritter ist der parteilose

...