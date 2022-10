Acht Kandidaten für Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen zugelassen

Jetzt hat in Edingen-Neckarhausen der Kampf um das Bürgermeisteramt auch offiziell begonnen. Nach dem Beschluss des Gemeindewahlausschusses am Montagabend sind alle acht bisher bekannten Kandidaten zugelassen. Die erste Runde der Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 6. November, statt. Wenn im ersten Wahlgang keiner der Bewerberinnen oder Bewerber eine absolute Mehrheit erhält, gibt es drei

...