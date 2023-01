TVB-Talente beim Primus

Bürstadt. In der Mädchen-19-Hessenliga hat der Tischtennis-Nachwuchs des TV Bürstadt seine Punktebilanz wieder ausgeglichen. Mit 6:4 gewannen die TVB-Talente zu Hause gegen die M15 des SC Niestetal. „Es war wie schon in der Vorrunde ein enges Spiel“, sagte Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger nach dem erfolgreichen Rückrundenstart: „Dass es diesmal nach dem Doppelauftakt 1:1 statt 0:2 stand, war natürlich gut für uns.“

Sophie Kirsch/Sophie Wieland stellten im Doppel 2 in vier Sätzen den ersten TVB-Punkt sicher. Das Spitzendoppel Sophie Rosenberger/Pia Hördt musste sich mit 9:11 im fünften Satz geschlagen geben. Im Spitzenpaarkreuz machten Rosenberger und Kirsch mit einer 4:0-Ausbeute den Weg zum fünften Saisonerfolg frei. „Das war sehr positiv“, meinte Abteilungschef Rosenberger. Den entscheidenden sechsten Punkt holte Wieland mit einem 11:5 im fünften Satz. „Diese Partie kann auch unentschieden gehen, aber insgesamt ging der Sieg für uns in Ordnung“, fand Rosenberger.

Am Sonntag (15.30 Uhr) ist der TVB als Sechster mit 10:10 Punkten zu Gast bei Spitzenreiter SG Sossenheim (19:1 Punkte). Die Frankfurterinnen verzeichneten mit Galyna Shkalenko einen Abgang in der Winterpause. Doch trotz des Fehlens der bisherigen Nummer zwei, die in der Hinserie auf eine 8:0-Bilanz kam, bleibt die SGS für Rosenberger in der Favoritenrolle. „Sossenheim hat mit seiner M15 eine weitere starke Mannschaft in dieser Liga“, weiß Bürstadts Abteilungsleiter. cpa