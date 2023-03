TV 1891 auf dem Treppchen

Bürstadt. Endlich war es so weit. Die Gau-Einzelmeisterschaften im Gerätturnen fanden in der Weststadthalle in Bensheim statt. Die Turnerinnen des TV 1891 Bürstadt starteten zusammen mit fünf anderen Vereinen aus dem Turngau Bergstraße um 13 Uhr in den Rahmenwettkampf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Wahlwettkampf P2-P3 Jahrgang 2014 und jünger erkämpfte sich Mila Kistner einen hervorragenden zweiten Platz. Im zahlenmäßig stärksten Wettkampf, P3-P5, Jahrgang 2012 und jünger, turnten 26 Mädchen. Magdalena Molitor freute sich am Ende über den dritten Platz auf dem heiß begehrten Treppchen. Laura Genzel (Platz 9) und Alena Blankenburg (Platz 11) zeigten eine starke Bodenübung. Luisa Marleen Keinz (Platz 14) glänzte vor allem am Zittergerät, dem Balken. Anna Schöcker tauschten ihren aktiven Platz im Wettkampf ein und sorgte für eine sehr gute Betreuung der jüngeren Mädchen.

Anna Weidenauer (Platz 3) erkämpfte sich ebenfalls einen Platz auf dem Treppchen im Wettkampf P4-P6, Jahrgang 2009 und jünger. Ihre Teamkollegin Mia Giesbrecht (Platz 6) zeigte vor allem eine sehr starke Leistung am Sprung, die mit 13,8 von 14 möglichen Punkten belohnt wurde. Ein großer Dank gilt auch dem ausrichtenden Verein sowie den zahlreichen Helfern als Kampfrichter, Trainer, Betreuer und im Wettkampfbüro. red