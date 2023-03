Ausgezeichnete Turnerinnen

Bürstadt. Die Turnerinnen haben wieder losgelegt: In der Bürstädter TSG-Halle fand der erste Mannschaftswettkampf des Jahres statt. Unter den 30 gemeldeten Teams befanden sich auch drei Mannschaften des TV 1891 Bürstadt.

Im Wahlwettkampf P3/P4 (Jahrgang 2013 und jünger) starteten Magdalena Molitor, Lina Sanchez und Holly Werle an ihrem „Zittergerät“, dem Schwebebalken. Hier erturnte Magdalena, trotz eines Wacklers eine tolle Wertung. Auch an den nächsten Geräten zeigten die drei TVlerinnen ihr Können und konnten sich somit am Ende über den ersten Platz auf dem Siegertreppchen freuen. Lorella Fuchs konnte leider krankheitsbedingt nicht teilnehmen.

Im Wahlwettkampf P3/P5 (Jahrgang 2012 und jünger) turnten Alena Blankenburg, Laura Grenzel, Julia Hentrich, Luisa Marleen Keinz und Mila Kistner. Die neu gelernten Elemente konnten zum ersten Mal vor Publikum gezeigt werden, und Mila gelang am Reck ein wunderschöner gestreckter Umschwung. Gegen ein starkes Teilnehmerfeld erkämpften sie sich einen fünften Platz. Im Wahlwettkampf P4-P6 (Jahrgang 2008 und jünger) konnten sich Mia Giesbrecht, Anna Metzler und Anna Schöcker den dritten Platz sichern. Anna Schöcker zeigte zum ersten Mal den Handstützüberschlag über den 1,10 Meter hohen Tisch in den Stand. Anna Weidenauer konnte ihre Mannschaft verletzungsbedingt leider nur als Zuschauerin unterstützen. red