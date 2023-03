Schwimm-Talente mit neuen Bestzeiten

Lampertheim. Die SG Neptun Lampertheim nahm jüngst am vierten Internationalen Darmstädter Frühjahrsschwimmfest. Darmstadt – mit seinem neuen fantastischen Schwimmbad und gleichzeitig die für unsere Trainierenden ungewohnte 50-Meter-Bahn – ist immer ein Kampf und Leistungsvergleich mit den Schwimmern aus den umliegenden Leistungszentren wie Frankfurt, Wiesbaden oder Darmstadt selbst. Das Ziel bestand daher darin, zu schauen, wo man zeittechnisch steht und ob man vielleicht manchmal in Richtung Podest schwimmen und zwischen den Leistungsschwimmern ein Achtungszeichen setzten könnte. Schließlich hatte man in den einzelnen Jahrgängen bis zu 25 Mitstreiter um das Podest.

Der jüngste Neptun-Schwimmer, Marc Wruck (Jahrgang 2015), startete bei seinem ersten Wettkampf und unterstrich seine Ambitionen. Denn er eroberte auf allen drei Strecken das Podest und erkämpfte sich über 50 Meter Rücken in 1:00,29 Minuten die Goldmedaille und über 50 Meter Brust und 100 Meter Freistil die Silbermedaille.

Sein zwei Jahre älterer Bruder Leonard Wruck (Jahrgang 2012) hatte hier schon härter gegen die Leistungsschwimmer anzukämpfen, aber auch er schaffte über 200 Meter Brust den Schritt aufs Podest und errang die Bronzemedaille. Nur knapp verfehlte er das Podest über 50 Meter Brust mit Rang vier, und über 50 Meter Rücken schwamm er auf den sechsten Platz.

Im Jahrgang 2010 waren gleich drei Schwimmerinnen der SG Neptun am Start und kämpften nicht nur gegen die anderen Vereine, sondern auch gegen ihre Vereinskameradinnen. Annabelle Buschbacher erreichte über 50 Meter Rücken den elften sowie über 50 Meter Brust und 100 Meter Freistil den 16. Platz. Lia Lorenz schwamm über dieselben Strecken und kam über 50 Meter Rücken auf den achten und über 50 Meter Brust sowie 100 Meter Freistil auf den 14. Platz. Paula Hüskens konnte über 200 Meter Rücken eine Überraschung gelingen und schwamm zur Bronzemedaille, über 200 Meter Brust kam sie auf den neunten und über 50 Meter Brust auf den 15. Platz.

Somit war Darmstadt ein rundum gelungener Wettkampf und mit fast durchgängig geschwommenen Bestzeiten geht es positiv gestimmt weiter in den Lampertheimer Trainingsalltag. red