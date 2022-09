Spaziergang am Bibliser Gemeindesee

Biblis. Wie kann die Aufenthaltsqualität der Freiflächen rund um den Gemeindesee gesteigert werden? Bei einem Spaziergang am Samstag, 1. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr haben Bibliserinnen und Bibliser die Möglichkeit, über Ideen und Wünsche zu sprechen. Treffpunkt ist um 14.30 am Dungauer Weg. Bis 17 Uhr haben die Teilnehmer die Möglichkeit, mit Bürgermeister Volker Scheib und den mit der Planung beauftragten Landschaftsarchitekten von „grün³“ aus Frankfurt zu sprechen. Mit dabei sind auch die Mitarbeiter vom Planungsbüro ProjektStadt, die das Förderprogramm Stadtumbau in Biblis begleiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ideen und Vorstellungen der Bürger bilden dann die Grundlage für die weitere Planung. Für die Umgestaltung stehen der Gemeinde Fördermittel aus dem Stadtumbauprogramm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ zur Verfügung.

Auch Vorab-Einsendung möglich

Wer zum See-Spaziergang selbst verhindert ist, kann vorher seine Ideen auch im Rathaus, oder per Post (Gemeinde Biblis, Betreff „Zukunft des Gemeindesees“, Darmstädter Straße 25, 68647 Biblis) einwerfen oder per E-Mail an das Stadtumbaumanagement (alexavonwedel@stadtentwicklung-hessen.de) senden.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stadtumbau Was sich am Gemeindesee ändern soll Mehr erfahren Bauausschuss Weiteres Baugebiet in Planung Mehr erfahren

Nach dem Spaziergang werden ein Planungsworkshop zur Präzisierung der Ideen sowie eine Veranstaltung zur Präsentation des finalen Entwurfes folgen. Dank der Städtebaufördermittel besteht die Möglichkeit, in den nächsten Jahren nachhaltig in Infrastruktur, Freiflächen und den Ortskern der Gemeinde zu investieren. red