Bürstadt. In Glanzform präsentiert sich das Ensemble der Bürstädter Sainäwwel bei der Premiere am Freitagabend: Beim neuen Stück „Endschdadsjon Booschdadd“ geht es wieder hoch her – und auch jede Menge Lokalkolorit sorgt für Begeisterung bei den Fans. Unser Bild zeigt (v.l.) Thea (Doris Tannenberger) und Uschi (Gabi Schaefer-Bauer), die Polizistin (Roswitha Gebhardt), Clarissa (Ann-Kathrin Morweiser), Susi Sorglos (Simone Kipfstuhl) und Victoria (Anita Reischert). sbo

